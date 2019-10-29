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Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci soyadını değiştirdi

Dün akşam futbolcu Gökhan Çıra ile görkemli bir düğünle evlenen sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci'nin ilk işi Instagram'daki adını değiştirmek oldu. Ciğerci, sosyal medyadaki adını Selin Ciğerci Çıra olarak değiştirdi.

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci, uzun zamandır birlikte olduğu futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile dün akşam İstanbul'daki 5 yıldızlı bir otelde düzenlenen düğünle evlendi. Ciğerci, düğünden sonra ilk iş olarak sosyal medya hesabından soyadını güncelledi.

EVDEN ALTIN KEMERLE ÇIKTI

Düğün öncesi baba evinden davul ve zurna ile ayrılan Selin Ciğerci'ye babası, gelenek olan kırmızı kuşak yerine, göz kamaştıran altın kemer taktı. Ciğerci bu anları da sosyal medya hesabından anbean paylaşmayı ihmal etmedi.

Metrelerce kuyruğu olan kilolarca ağırlıkta bir gelinlik giyen Selin Ciğerci, düğün sonrası Instagram hesabından tüm detayları paylaştı. Nikah cüzdanını eline alan Ciğerci'nin ilk işi de soyadını değiştirmek oldu. "Oh sonunda" notuyla paylaşım yapan Selin Ciğerci, adını "Selin Ciğerci Çıra" olarak değiştirdi.

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