88 metre yüksekliğindeki bacada asılı kalmıştı kötü haber geldi

Cambria bölgesinde Carlisle şehrinde bulunan ve 1836 yılında pamuk fabrikası olarak inşa edilen yapının 88 metre yüksekliğindeki bacasında dün saat 22.30 sıralarında bir kişinin yardım çağrısı duyuldu. Baş aşağı asılı kalan kişi için bölgeye itfaiye, polis ve çeşitli kurtarma ekipleri sevk edildi. Asılı kalan 50 yaşlarındaki kişiye, 12 saat sonra ulaşabilen kurtarma ekipleri, adamı ölü olarak buldu. Polis, ismi henüz paylaşılmayan adama ilişkin açıklamasında, “Polis ve tüm acil servis ekiplerinin düşünceleri ailenin yanında” ifadelerini kullandı.