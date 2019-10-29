MEDYA

Yasak Elma 55. bölüm fragmanı

Yasak Elma dizisi 55. yeni bölümüyle 4 Kasım 2019 Pazartesi akşamı FOX'ta olacak. Yasak Elma'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Yasak Elma 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma'nın yeni bölümünde neler olacak? Yasak Elma 4 Kasım 2019 Pazartesi akşamı FOX'ta...

Zeynep ve Yıldız birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır.

Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Irak'ta kaos Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
DEAŞ'a bir darbe daha! O iddia doğru çıktı
Başakşehir Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti
ABD'den skandal YPG açıklaması
Donald Trump: Bağdadi operasyonunun videolarını yayımlamayı düşünüyoruz
Rusya ile Güvenli Bölge çalışmalarında birinci gün tamamlandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çukur 74. bölüm ilk sahne: 3. sezon 7. bölüm
Zalim İstanbul 17. bölüm fragmanı
Selin Ciğerci kaç yaşında erkek hali nasıldı babası çok zengin
Vuslat 27. bölüm fragmanı
Benim Tatlı Yalanım 20. bölüm fragmanı
Meksika'da ölüler günü festivalinde buluştular! Ölülere yiyecek sundular
Arka Sokaklar 529. bölüm 2. fragmanı
Bizimkiler'de ünlenen Mine Teber Kalk Gidelim TRT 1'in sevilen dizisine transfer oldu