MEDYA

Benim Adım Melek 6. bölüm 2. fragmanı

Benim Adım Melek dizisi 6. yeni bölümüyle 30 Ekim 2019 Çarşamba akşamı TRT 1'de olacak. Benim Adım Melek'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Benim Adım Melek 6. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Benim Adım Melek'in yeni bölümünde neler yaşanacak? Benim Adım Melek 30 Ekim 2019 Çarşamba akşamı TRT 1'de...

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne’nin başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem’in futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
DEAŞ'a bir darbe daha! O iddia doğru çıktı
Başakşehir Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti
ABD'den skandal YPG açıklaması
Donald Trump: Bağdadi operasyonunun videolarını yayımlamayı düşünüyoruz
Rusya ile Güvenli Bölge çalışmalarında birinci gün tamamlandı
Antalya'da ormanda işkence davasında kan donduran ifadeler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Muharrem İnce açıkladı! CHP kurultayında aday olacak mı?
Mardin'de polis memuru eşini ve kayınvalidesini silahla öldürdü
Selin Ciğerci kaç yaşında erkek hali nasıldı babası çok zengin
Düzce'de kaza yapan sürücü şoka girdi
Yozgat'ta üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi 27 yaralı
Meksika'da ölüler günü festivalinde buluştular! Ölülere yiyecek sundular
Kayseri'de 2 çocuk annesi kadın çocuğunun gözleri önünde öldürüldü
Bizimkiler'de ünlenen Mine Teber Kalk Gidelim TRT 1'in sevilen dizisine transfer oldu