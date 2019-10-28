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Yozgat'ta üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi 27 yaralı

YOZGAT’ın Saraykent ilçesi Ozan beldesinde otobüsün devrilmesi sonucu çoğu üniversite öğrencisi 27 kişi yaralandı.

YOZGAT'ta üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı.

Üniversite öğrencilerini Akdağmadeni ilçesinden Yozgat'a taşıyan Hasan Kızılkaya (39) yönetimindeki Bozok Üniversitesine ait 66 AY 035 resmi plakalı otobüs, Saraykent ilçesine bağlı Ozan beldesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada çoğu üniversite öğrencisi 27 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Akdağmadeni, Sorgun ve Saraykent ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

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