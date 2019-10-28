Müge Anlı Zazaca sansür eleştirilerine cevap verdi: "Özür dilemem!"

Müge Anlı'nın programında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden telefonla bağlanan bir kadının Zazaca konuştuğu için yayından alınması olayı büyüyor. Müge Anlı'ya sosyal medyadan tepkiler çığ gibi yükselirken, bugün özür dilemesi beklenen ünlü sunucu, herkesi şaşırtan açıklamalar yaptı. Kendisinden özür bekleyerek kınayan herkese yanıt veren Müge Anlı, "Özür dile' diyorlar, ben özür dilemem! Neden dilemem biliyor musunuz; çünkü bir şey söylemedim." diyerek kendisini şu şekilde savunmaya devam etti:

Burası Birleşmiş Milletler değil: "Benim Zazalara karşı bir şey söylemem bir kenara söyletmem de zaten. "Keşke ben bu dili bilseydim ama bu durumun benimle de alakası yok, Yukarıda rejinin bilmesi lazım ama burası Birleşmiş Milletler değil."

Biz Türkçe yayın yapıyoruz: "Burada her dilden tercüman yok yani. Keşke böyle bir imkanımız olsaydı. Bu Zazacaya karşı yapılmış bir şey değil. Biz Türkçe yayın yapıyoruz. Önceden planlanmış bir şey olsaydı yine tercüman tutardık."