POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda "Bundan bir asır önce başlattığımız ve Cumhuriyetimizi kurarak taçlandırdığımız İstiklal Harbimizin benzerini, farklı yöntemlerle veriyoruz." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ıın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajına Suriye'deki son gelişmeler ve Barış Pınarı Harekatı damga vurdu.

Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 81 ilde ve yurt dışında yaşayan bütün vatandaşların bayramını tebrik etti.

"Tarihimizin bu önemli dönüm noktasının sevincini bizimle paylaşan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin ilanının 96'ncı yıl dönümü kutlu olsun." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bir asırlık şanlı geçmişe sahip İstiklal Harbi'nin zafere ulaşmasında ve yeni devletin kuruluşunda vazife üstlenen kahramanları saygıyla yad etti.

Dünyanın üzerinde en çok mücadele yürütülen coğrafyası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, bağımsızlık mücadelesini en başından en sonuna kadar milli iradenin temsilcisi olan Meclisi eliyle yürütmüş bir ülkedir. Önümüzdeki yıl 100'üncü yıl dönümünü kutlayacağımız Büyük Millet Meclisimizden bugüne kadar ülkemizin kalkınması, güçlenmesi, ileriye gitmesi için çalışmış tüm milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. Bin yıldır, dünyanın en gözde, üzerinde en çok mücadele yürütülen coğrafyasında yaşamamızın bedelini canlarıyla ödeyen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." temennisinde bulundu. 

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