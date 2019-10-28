Saadet Partisi Trump'a mektup gönderdi: Siz tarihi bile olmayan bir devletsiniz

Saadet Partisi, tarafından ABD Başkanı Donald Trump'a gönderilen mektupta "Biz size aynı dilden cevap veremeyiz. Biz sizinle, aynı dili konuşamayız. Buna medeniyetimiz müsaade etmez. Ancak Erbakan Hocamızın talebeleri olarak da böyle bir saygısızlık karşısında, asla susup oturamayız. Siz, tarihi bile olmayan bir devletsiniz" dendi.

Trump'ın mektubuna tepki

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kaleme aldığı mektup nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi.

Partisi tarafından yazılmış mektubu Trump'a gönderen Sevim, bu metni Sirkeci Büyük Postane önünde basınla da paylaştı:

Bugüne kadar "Bana ne Amerika'dan" diyen bir ses beklediklerini belirten Sevim, "Fakat o sesi duyamadık, biz Trump'ın başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere 82 milyon halkımızı aşağılayan bu mektubuna cevap vermek için burada toplandık" dedi.

Sevim, daha sonra mektupta yer alan şu ifadeleri okudu:

"Sayın Başkan duyduk ki, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı nezdinde necip halkımıza karşı kabul edilemez ifadeler kullanmışınız. Elin terörist başına general demiş, Cumhurbaşkanımız ile aynı mektupta zikretmişsiniz. Mektubunuzda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına karşı küstahça ifadelere yer vermişsiniz. Biz size aynı dilden cevap veremeyiz. Biz sizinle, aynı dili konuşamayız. Buna medeniyetimiz müsaade etmez.

"Siz, tarihi bile olmayan bir devletsiniz"

Ancak Erbakan Hocamızın talebeleri olarak da böyle bir saygısızlık karşısında, asla susup oturamayız. Siz, tarihi bile olmayan bir devletsiniz. Bizim ise şanlı bir tarihimiz var. Haktan ve mazlumdan yana nice kahramanlıkları barındıran mazimiz var. Biz, mesele mukaddesat olduğunda tüm farklı düşüncelerimizi bir kenara bırakırız. Milletçe bir olur, 82 milyon tek yürekte atarız. Bütün ümmet bir olur, gereken neyse onu yaparız. Bilmiyorsanız, açın tarih kitaplarını. Okuyun ve öğrenin. Öğrenin ki, bir daha böyle bir şey yapmayı aklınızın ucundan dahi geçirmeyin. Bilin ve unutmayın. Bu aziz millete kovboyluk sökmez."

Saadet Partisi teşkilat mensupları da Trump'a tepki için döviz ve pankartlarla açıklamaya destek verdi.