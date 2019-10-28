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Adana'da intihara kalkışan kadını polis kurtardı

ADANA'da eşiyle tartıştıktan sonra çıktığı evden sulama kanalına gelerek intihar edeceğin isöyleyen yabancı uyruklu G.S. (24) adlı kadın, sivil polis tarafından kurtarıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı üzerindeki DSİ'ye ait sulama kanalına gelen G.S., girdiği psikolojik bunalım sonrası intihar etmek istedi. Setin üzerinde bir süre bekleyen G.S.'yi çevredeki vatandaşlar ikna etmeye çalıştı. Bu sırada ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ikna çabalarına rağmen kararından vazgeçmeyen G.S., eşiyle konuşmak istediğini söyledi. Polis, G.S.'ye cep telefonunu vererek konuşmasını sağladı. Konuşmasının ardından G.S., polise tekrar telefonu uzattığı sırada set üzerine atlayan sivil polis tarafından yakalandı. G.S., tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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