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Sen Anlat Karadeniz'in son set gününde gözyaşları sel oldu

Ekranların en çok izlenen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in setinde duygusal anlar yaşandı. Dizinin çocuk yıldızı Demir Birinci, veda ederken başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu Demir'e uzun süre sarıldı.

ATV'nin çarşamba akşamları yayınlanan sevilen dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'in final bölümü çekimleri sona erdi. 13 Kasım'da final yapacak olan son set gününde duygusal anlar yaşandı.

Dizinin çocuk oyuncusu Demir Birinci, başrol oyuncu İrem Helvacıoğlu'na sarılıp uzun uzun vedalaştı. O sırada diğer set çalışanlarının da gözlerinin dolması dikkatlerden kaçmadı.

Demir Birinci sosyal medya hesabından şu sözlerle veda etti: "Biz çok güzel bir aileyiz ki ya. Bazı anlar vardır sonsuza dek kalbinde kalsın istersin, çok özel çok kıymetlidirler. Yolculuğumuzun başından beri bizimle yürüyen sizlerle zaman zaman bu anları paylaşmaya çalıştık. Bu da yağmurlu bir Trabzon gününden, en biz, en yürek burkan, en samimilerinden.. Hepiniz Demir'in abisi, ablası, arkadaşı, ailesi oldunuz. Yaptığınız her şey kalbimizde, yürekten teşekkürler."

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