GÜNCEL

Kartal'da makas attığı iddia edilen sürücü kaza yaptı

İSTANBUL Kartal Sahil Yolu'nda sürücüsünün makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil refüje çarpıp, takla atarak karşı şeride geçti. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücüyü diğer sürücüler kurtardı.

Kaza 20.30 sıralarında Kartal Sahil Yolu Pendik istikametinde meydana geldi. İddiaya göre makas atarak ilerlediği belirtilen Recep Ş. yönetimindeki 34 ZB 2080 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce refüje çarptı daha sonra da takla atarak karşı şeride geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerine gelen ambulansla Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Recep Ş. tedavi altına alındı. Kaza sırasında yola savrulan otomobilin parçaları toplanarak çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

"MAKAS ATARAK İLERLİYORDU"

Kaza yapan otomobilin arkasından gelen sürücü Ali Aydın, Recep Ş.'nin makas atarak ilerlediğini iddia ederek, "Pendik istikametinde ilerliyorduk, benim önümde en soldan en sağa, en sağdan en sola ciddi şekilde makas atarak ilerliyordu arkadaş. 30 saniye geçmedi zaten orta refüje vurarak karşı şeride savruldu. 25 yaşlarında genç bir arkadaşımızdı, hayati tehlikesi vardı tabii. Kırıkları vardı, nefes alamıyordu, ilk müdahaleyi yaptık, boyunluk taktık. Kafasını falan çevirdik, dilini kontrol ettik ondan sonra zaten ambulansı da ben aradım. Geçmiş olsun diyoruz arkadaşa, sürat felakettir diyoruz bir kez daha, herkesi yapmamaya davet ediyoruz." dedi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Volkswagen'in Türkiye'de üreteceği iki model belli oldu
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'ye PKK yandaşları Londra'da saldırdı
Arjantin yeni devlet başkanını seçti
Rusya ve İran'dan Bağdadi'nin ölümüne ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin öldürülmesi dönüm noktası
Türkiye'den Yunanistan'a düzensiz göçmen tepkisi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Karabük’te ‘253 promil’ alkollü sürücü bariyere çarptı: 2 yaralı
Elimi Bırakma 52. bölüm fragmanı
Doing Business 2020 raporuna göre iş kurmanın en kolay olduğu ülkelere bakın!
Savaşçı 80. bölüm fragmanı
Aşk Ağlatır 9. bölüm fragmanı
ATV Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran 'Kemal Sunal' sorusu
Kimse Bilmez 20. bölüm fragmanı
Mide bulandıran itiraf! Kadın dizisi oyuncusu Özge Özpirinçci şaşırttı