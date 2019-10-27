YEREL

Bayburt'ta kaybolan avcının cesedine ulaşıldı

BAYBURT’ta önceki gün öğle saatlerinde avlanmak için çıktığı dağda kaybolan avcının bugün cesedine ulaşıldı.

BAYBURT merkeze bağlı Kurbanpınar köyünün dağlık alanına avlanmaya giden 3 kişiden 59 yaşındaki Sefer Yahyaoğlu, Cumartesi günü saat 11.00 sularında avlanırken arkadaşlarından uzaklaştı. Yahyaoğlu’yla irtibatı kesilen 3 arkadaşı durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma, Bayburt AFAD ve UMKE ekipleri, bölgeyi iyi tanıyan köylülerin desteğiyle arama çalışması başlattı. Yaklaşık 50 kişilik ekibin katıldığı drone ve arama kurtarma köpeklerinin de desteğiyle 1 gün süren çalışma sonucu bugün saat 14.00 sularında kayıp avcı Yahyaoğlu’nun Kurbanpınar köyü yakınlarındaki dağlık alanda cansız bedenine ulaşıldı.

Aslen Trabzonlu olduğu öğrenilen ve hemen her yıl Bayburt’a avlanmak için geldiği öğrenilen Yahyaoğlu’nun cenazesi olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Rusya ve İran'dan Bağdadi'nin ölümüne ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin öldürülmesi dönüm noktası
Türkiye'den Yunanistan'a düzensiz göçmen tepkisi
Fatih Terim: Bazı isimler aramızdan ayrılacak
Beşiktaş Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
Kocaeli'de bir kişi sinir krizi geçirip cinsel organını kesti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Adıyaman'da av tüfeğiyle vurulmuş bulunan 2 kadın intihar etmiş
Ordu'daki bu düğünde gelinler de damatlar da ikiz
Doing Business 2020 raporuna göre iş kurmanın en kolay olduğu ülkelere bakın!
60 saniyede bugün (27 Ekim 2019)
Tel Abyad'da bombalı araç böyle imha edildi
ATV Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran 'Kemal Sunal' sorusu
ABD Başkanı Donald Trum IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi’nin öldüğünü açıkladı
Mide bulandıran itiraf! Kadın dizisi oyuncusu Özge Özpirinçci şaşırttı