DÜNYA

DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yerin yeni görüntüleri

ABD'nin, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi''yi İdlib'de öldürdüğü iddia edilen operasyon yerini, Anadolu Ajansı (AA) görüntüledi. Kameralara yansıyan görüntülerden, bir evin yerle bir edildiği ve sivillere ait bazı evlerin zarar gördüğü anlaşılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Az önce çok önemli bir şey oldu" tweetini paylaşmasının ardından dünya basını, ABD’li yetkililere dayandırarak, IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyurdu.

Gözler Trump’ın saat 16.00’da yapacağı açıklamayı dönmüşken Anadolu Ajansı, Bağdadi’nin öldürüldüğü iddia edilen yerin görüntüsünü paylaştı.

Söz konusu bölge, Türkiye sınırına 6 km yakınlıkta bulunan Sarmada ilçesine bağlı Barişa mezrası.

AA’nın paylaştığı videoda yerle bir olmuş evler gözüküyor. Videoda bir evin içinin görüntüleri de paylaşılıyor.

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