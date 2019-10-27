DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yerin yeni görüntüleri

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Az önce çok önemli bir şey oldu" tweetini paylaşmasının ardından dünya basını, ABD’li yetkililere dayandırarak, IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyurdu.

Gözler Trump’ın saat 16.00’da yapacağı açıklamayı dönmüşken Anadolu Ajansı, Bağdadi’nin öldürüldüğü iddia edilen yerin görüntüsünü paylaştı.

Söz konusu bölge, Türkiye sınırına 6 km yakınlıkta bulunan Sarmada ilçesine bağlı Barişa mezrası.

AA’nın paylaştığı videoda yerle bir olmuş evler gözüküyor. Videoda bir evin içinin görüntüleri de paylaşılıyor.