Müge Anlı'da Zazaca dili sansürlendi AK Partili isimler dahil herkes tepki gösterdi
Müge Anlı'nın programında Zazaca konuşmak isteyen kişileri konuşturmayan Müge Anlı ve rejisi, sosyal medyadan çığ gibi büyüyen tepkilere maruz kaldı.
Müge Anlı, programının geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir bölümünde tepki çeken bir harekete imza attı. Anlı, Zazaca konuşan bir kadının sözlerini 'anlaşılmayan bir dil' diyerek sansürletti. Bu olay, sosyal medyada kısa sürede yankı uyandırırken, Anlı'nın zazalardan özür dilemesi gerektiği söylendi. Zaza Dernekler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Alan ise, bu dilin tarihin en eski dillerden biri olduğunu savunarak şu şekilde tepkisini dile getirdi: