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Adana'da otomobil alt geçide düştü: 1 ölü, 3 yaralı

ADANA’da otoyolda sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, 5 metre yükseklikten alt geçide düştü. Kazada, otomobildeki 16 yaşındaki Derya Yüksekyalçın öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Adana-Ceyhan otoyolunda meydana geldi. Ceyhan yönüne giden Bülent Yüksekyalçın (42) yönetimindeki 01 TK 160 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp 5 metre yükseklikten alt geçide düştü. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve CANKUR ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Bülent Yüksekyalçın ile eşi Filiz Yüksekyalçın (40) ve kızları Derya ve Defne (4) araçtan güçlükle çıkarıldı. Yapılan kontrollerde Derya Yüksekyalçın’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Bülent, Filiz ve Defne Yüksekyalçın ise ambulansla Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Defne Yüksekyalçın'ın cansız bedeninin yanında, üzerinde 'Seni seviyorum' yazılı kalp şeklindeki yastık dikkat çekti. Yüksekyalçın'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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