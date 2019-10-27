GÜNCEL

60 saniyede bugün (26 Ekim 2019)

60 saniyede bugün (26 Ekim 2019)

60 saniyede bugün (26 Ekim 2019)

Sitene Ekle
Etiketler
SON DAKİKA HABERLERİ
Beşiktaş Galatasaray maçının muhtemel 11'leri! Dev maçta kritik eksiklikler var
MSB duyurdu: ResulAyn'da teröristlerce yapılan saldırıda şehit ve yaralılar var
Türkiye Rusya her alanda ilişkileri güçlendiriyor Ekonomide yeni dönem!
Kış saati uygulamasına geçildi mi? 27 Ekim 2019 Pazar şu an saat kaç?
Fatih Terim'in Beşiktaş derbisi öncesi parolası belli oldu!
Hükümet harekete geçti! Antibiyotikte tasarruf seferberliği!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Rıdvan Dilmen "Gustavo penaltı yaptı"
Konya'da Ereğli Organize Sanayi Bölgesinde fabrika yangını
Kasım ayında hangi balık yenir? Aralık'ta lüfer balığı Ocak'ta çinekop lezzetli
Suriye Milli Ordusu Resulayn'daki PKK/YPG'ye ait tüneli imha etti
İzmir’de trafik kazası: 4 yaralı
Almanya'dan sonra konut fiyatlarının en çok arttığı İzmir'in tercih nedenleri
Ankara'da 10 günde 5 araç çalan hırsızları koldaki dövme yakalattı
Küçükçekmece’de park halindeki otomobil alev alev yandı