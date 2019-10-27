Rıdvan Dilmen "Gustavo penaltı yaptı"

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 5-1 mağlup ettiği maçta Rodrigues; 1 gol, 2 asist ile öne çıkarken diğer goller Zanka, Ozan Tufan, Luiz Gustavo ve Vedat Muriqi’den geldi.

Karşılaşmada Konyaspor’un tek golü ise yine bir Fenerbahçeli oyuncu Serdar Aziz’in kendi kalesine atmasıyla geldi.

5 gol Vedat için az

Rıdvan Dilmen ise Yüzde 100 Futbol programında yaptığı değerlendirmesinde, "Bence beş gol Vedat için az. Ancak hem kafa atabiliyor, hem şut çekebiliyor, hem de camia ile birlikte ilerleyişini sürdürüyor" ifadesini kullandı.

Gustavo penaltı yaptı

Seyircilerden özür diliyorum diyerek sözlerine başlayan Dilmen, maçın ilk yarısındaki tartışmalı pozisyonu kaçırdığını ama sonradan izlediğinde Gustavo'nun penaltı yaptığını ifade etti.

"Bu pozisyonun hemen sonrasında Fenerbahçe'nin üçüncü golü geldi" diyen Dilmen, "Maçın ilk yarısı 2-2 bitseydi farklı olabilirdi" yorumunu yaptı ve ekledi: