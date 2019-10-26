DÜNYA

ABD'de bir cip trafik polisine böyle çarptı

ABD'de trafikte hızla ilerleyen bir cip, okul bölgesinde görevde olan bir trafik polisine çarptı.Cip sürücüsünün olay sırasında cep telefonunu kullandığı belirtilirken, hastaneye kaldırılan trafik polisinin durumunun iyi olduğu açıklandı.

Olay, Güney Karolina eyaletinde yer alan Kershaw bölgesinde meydana geldi. Yerel saat ile 07.10'da meydana gelen olayda, trafikte hızla ilerleyen bir cip, bir ilkokul civarında görevde olan trafik polisi Chelsea Cockrell'e çarptı. Olay sırasında, Cockrell'in polis aracındaki çakar lambaların açık olduğu ve kendisinin de yansıtıcı sarı yeleğini giydiği belirtildi.

Öte yandan, görgü tanıkları Cockrell'e çarpan sürücünün okul bölgesinde saatte yaklaşık 65 km hızla gittiğini iddia ederken; yetkililer de sürücünün olay sırasında cep telefonunu kullandığını kabul ettiğini duyurdu. Ayrıca, hastaneye kaldırılan Cockrell'in durumunun iyi olduğu açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çarpma anı polis kamerasınca kaydedildi. 

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