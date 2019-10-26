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Tırın lastiğinden kaçak sigara çıktı

Adana'da şüphe üzerine durdurulup aranan 3 araçta gümrük kaçağı 2 bin 965 paket sigara ele geçirildi - Sigaraların bir bölümü tırın lastiğine gizlenmiş olarak bulundu

Adana'da üç ayrı araçtan, bir bölümü tır lastiğine gizlenmiş şekilde, toplam 2 bin 965 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Park Alanındaki uygulama noktasında şüpheli araçlara yönelik denetim yaptı.

Ekip, şüphe üzerine durdurduğu 3 araçta gümrük kaçağı 2 bin 965 paket kaçak sigara ele geçirdi. Sigaraların bir bölümü tırın lastiğine gizlenmiş olarak bulundu.

Bunun üzerine araçların sürücüleri S.C, F.B. ve Ş.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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