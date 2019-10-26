Yasak Elma 54. yeni bölüm 2. fragman

Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Tuvana Türkay, Nesrin Cevadzade ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Yasak Elma'nın 28 Ekim Pazartesi yayınlanacak olan 54. yeni bölüm 2. fragmanı izleyenleri şaşırttı. Fox TV'de 3. sezonuyla ekrana gelen Yasak Elma'nın yeni bölümünde, Yıldız ve Ender arasındaki yakınlaşma dikkat çekiyor. Diğer yandan ise Zehra ve Yıldız ise birlikte göbek atarak eğleniyor.

Yasak Elma yeni bölümünde neler olacak?

Yıldız’ın Halit’ten ayrılmak istemesi, Halit’te şok etkisi yaratır. Yıldız, boşanma aşamasında çok dikkatli olmak zorunda olduğu için çeşitli önemler alırken, Ender, Şahika’nın arkasındaki gücün peşine düşer. Zehra, kitabının tanıtımı için Yıldız’dan yardım ister. İlk kez bir kadın tarafından terk edilecek olma duygusu ise Halit’i ikileme düşürür.

Şahika, Ender, Halit ve Yıldız'a karşı yeni planlar yapmaya başladı.

Yasak Elma son bölümde Halit, hastanede Şahika'nın planıyla başkasına verilen bebeğini buldu. Halit'in bebeği bulması Şahika'nın planlarını alt üst ederken, Halit çocuklarına artık bir kardeşleri daha olduğunu söyledi.

Yıldız, Halit'ten boşanmak için dava açmaya karar verdi. Halit'in Yıldız'a yakınlık duyması ve kendisinden soğuması ise Şahika'yı deliye döndürdü. Şahika, Ender, Halit ve Yıldız'a karşı yeni planlar yapmaya başladı. Yıldız ise evlerinde düzenlenen parti sırasında Halit'e kararını açıkladı. Boşanmak istediğini söyleyen Yıldız, Halit'e dilekçeyi imzalatmak istedi.