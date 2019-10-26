MEDYA

Bir Zamanlar Çukurova 42. bölüm fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 42. yeni bölümüyle 31 Ekim 2019 Perşembe akşamı ATV'de olacak. Bir Zamanlar Çukurova'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Bir Zamanlar Çukurova 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova 31 Ekim 2019 Perşembe akşamı ATV'de...

1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
PYD terör örgütü değil diyen Aksünger'e CHP'den soruşturma
TÜRK-İŞ'ten vergi ve asgari ücret talebi!
İngiltere'de TIR içinde ölü bulunan kadının son mesajı ortaya çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'na olay yaratan 'PKK' cevabı
ABD Savunma Bakanı Esper: Petrol yatakları için Suriye'de birlik bırakacağız
Aslı Erdoğan'dan Türkiye için skandal ifadeler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Afili Aşk 20. bölüm 2. fragmanı
Kadın 69. bölüm 3. fragmanı
Survivor'a damga vurmuştu! Yerli Adriana Lima denilen Fatmagül Fakı evleniyor
Vuslat 26. bölüm 2. fragmanı
Hadi Özışık'tan "Esad ile görüşülsün" talebine sert tepki
2019 ara tatil ne zaman başlıyor MEB okul tatil günleri takvimi
Türk askerine 'Pınar'lı teşekkür
ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te Gülümser Bulut cinayetinde o isim bomba açıklamalar yaptı