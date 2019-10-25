Samsun'da bir kişi ATM sırasında silahlı saldırıya uğradı

SAMSUN'un Bafra ilçesi Emirefendi Mahallesi'nde meydana gelen olayda; iddiaya göre, ATM önünde sıra bekleyen Sedat K.'ye henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli, belinden çıkardığı tabanca ile ateş açtı.

Bacağından vurularak yaralanan Sedat K., ihbar üzerine gelen ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan Sedat K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.