Barış Pınarı Harekatı'nda sahada ve masada başarılı olundu mu vatandaş ne diyor?
Türkiye'nin Suriye'ye dönük başlattığı "Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili halk sahada ve masada başarılı bir performans sergilendiğini düşünüyor mu? İşte yanıtlar....
Bildiğiniz üzere ülkemiz Barış Pınarı Harekâtı'nı gerçekleştirdi. Harekât esnasında ABD ve Rusya ile mutabakatlar yapıldı. Biz de İnternethaber olarak yapılan çalışmalara bakınca sahada ve masada başarılı bir performans sergiledik mi? diye vatandaşa mikrofon uzattık ve Söz Sizde dedik.