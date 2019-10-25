Abdülhamit Gül "Mazlum Kobani için iade talepli istendi"

Gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapan Abdulhamit Gül, ABD'den Mazlum Kobani için iade talepli tutuklama istendiğini açıkladı.

"Türkiye'nin terörle mücadelesini kimse sorgulayamaz." diyen Abdulhamit Gül'ün konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Kırmızı bülten 196 ülkede geçerli

Amerika'ya Dışişleri Bakanlığı tarafından da bir hatırlatma yapıldı. Kırmızı bülten çıkarıldı. Bu kırmızı bülten 196 ülkede geçerli. Dün tekrar ABD'ye bir kez daha iletildi.

Bu teröristin ABD'ye girmesi halinde yakalanıp Türkiye'ye iadesi gerekmektedir.

ABD de bu iade sözleşmesinin tarafı olduğu için ABD'nin terör elebaşı yöneticisini iade etmesi gerekmektedir. Geçici tutuklama için ayrıca yazışma yapılacak.

32 YPG'li tutuklandı

Barış Pınarı Harekatı Türkiye'ye yönelik algı operasyonlarına karşı da yürütüldü. Terör örgütünün gerçek yüzünü herkes gördü. Türkiye DEAŞ'la kararlı mücadelesini sürdürecek. 32 YPG'li tutuklandı, diğerlerinin işlemi sürüyor.