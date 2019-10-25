GÜNCEL

Jeneratör devreye girince gaspçının kimliği ortaya çıktı

ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde elektrik kesilince bir market zincirinin şubesine giren B.Ç. (33), kasa sorumlusuna bıçak çekip kasadan 510 TL gasbetti. Güvenlik kameralarıyla görüntülenen B.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tufanbeyli ilçesi İstiklal Mahallesi Girne Caddesi üzerinde önceki gün saat 19.30 sıralarında bir marketler zincirinin satış şubesine elinde bıçakla giren B.Ç., kasadaki çalışana açtırdığı kasadan 510 TL'yi alıp kaçtı. İhbar üzerine markete gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kurulan özel ekip, gasp olayını gerçekleştirdiği saptanan B.Ç.'yi kısa sürede yakaladı. B.Ç.'nin ilçedeki elektrik kesintisinden yararlanıp, güvenlik kameralarının çalışmadığını düşünerek soygunu gerçekleştirildiği öne sürüldü. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen B.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Fethullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen yakalandı! Polis GBT yapınca foyası ortaya çıktı
Boydak Holding ismini değiştirdi logoda FETÖ iddiası 'yok artık' dedirtti
Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile görüştü
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Mazlum Kobani açıklaması: Yazılı nota ile ABD'ye bildirdik
Falcao'nun sakatlığında bilinmeyen gerçek ortaya çıktı
Abdülhamit Gül: Mazlum Kobani için iade talepli tutuklama istendi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Beylikdüzü'nde taksici ile motosikletlinin sopalı kavgası kamerada
Arkadaşının yumruğu ile burnu yırtıldı
28 Ekim memurların çalışma saatleri neler tatil saat kaçta?
Atatürk'ün ilk heykelinde uzun süredir temizlik yapılmaması tepkilere neden oldu
Selçuk Yöntem'in Aşk-ı Memnu dizisindeki sahnesi yıllar sonra sosyal medyaya damga vurdu
2020 kurban bayramı hangi ayda başlıyor Diyanet takvimi
Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı
2020 Ramazan ayı başlangıcı ne zaman Diyanet dini günler takvimi