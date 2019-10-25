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Adapazarı'nda aydınlatma direğine çarpan otomobil katlandı 2 yaralı

ADAPAZARI'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle katlanırken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde, Adapazarı Sebahattin Zaim Bulvarı'nda meydana geldi. Esra Gülaçtı yönetimindeki 54 ADD 625 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı.  Çarpmanın şiddetiyle otomobil metal yığınına dönerken, beton direk yıkıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.  Otomobilde sıkışan Esra Gülaçtı ile Büşra Gülaçtı itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu içeriden çıkarıldı. 

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