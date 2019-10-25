Rus polisi Kamışlı'da devriye attı

Türkiye-Rusya arasındaki mutabakat muhtırası gereği Rus askeri polisinin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı devriyeler dün devam etti. Suriye’nin kuzeyinde bulunan Kamışlı, Amuda ve Haseke kentlerinde devriye gezen Rus polisi BTR-82A zırhlı personel taşıyıcılar kullandı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından herhangi bir bilgi veya görüntü paylaşılmazken bölgede yaşayanlar Rus polisinin devriye turlarını görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.

Rusya’nın Soçi kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesinin ardından Soçi mutabakat muhtırası ilan edilmişti. Buna göre belirlenen bölgelerden terörist gruplar çıkarılacak bölge rejim ve Rus güçleri tarafından kontrol edilecek. Rusya Savunma Bakanlığı ilan edilen mutabakat muhtırasının ardından ilk devriye turunun gerçekleştirildiğini duyurarak, “22 Ekim'de Soçi'de Türkiye-Rusya arasında imzalanan mutabakat muhtırasına uygun olarak, bugün Rus askeri polisi, ilk defa Suriye'nin kuzeyinde belirlenmiş rotada devriye gezdi” ifadelerini kullanmıştı.