DÜNYA

Rus polisi Kamışlı'da devriye attı

Rus Devriye Polisi, Suriye’nin kuzeyinde bulunan Kamışlı, Amuda ve Haseke’de devriyelerine dün gün boyu devam etti.

Türkiye-Rusya arasındaki mutabakat muhtırası gereği Rus askeri polisinin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı devriyeler dün devam etti. Suriye’nin kuzeyinde bulunan Kamışlı, Amuda ve Haseke kentlerinde devriye gezen Rus polisi BTR-82A zırhlı personel taşıyıcılar kullandı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından herhangi bir bilgi veya görüntü paylaşılmazken bölgede yaşayanlar Rus polisinin devriye turlarını görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.

Rusya’nın Soçi kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesinin ardından Soçi mutabakat muhtırası ilan edilmişti. Buna göre belirlenen bölgelerden terörist gruplar çıkarılacak bölge rejim ve Rus güçleri tarafından kontrol edilecek. Rusya Savunma Bakanlığı ilan edilen mutabakat muhtırasının ardından ilk devriye turunun gerçekleştirildiğini duyurarak, “22 Ekim'de Soçi'de Türkiye-Rusya arasında imzalanan mutabakat muhtırasına uygun olarak, bugün Rus askeri polisi, ilk defa Suriye'nin kuzeyinde belirlenmiş rotada devriye gezdi” ifadelerini kullanmıştı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Boydak Holding ismini değiştirdi
Mustafa Akıncı'dan Erdoğan'ın 'hadsizlik' sözüne yanıt
Emre Belözoğlu 1 yıl daha oynayıp tarihe geçmek istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa'da yayımlanan Le Point dergisine suç duyurusu
BDDK'dan yeni altın hamlesi! Altın alımında taksit sayısını 4'ten 8'e yükseltti
KHK başvuru sorgulama OHAL Komisyonu 92 bin başvuruyu sonuçlandırdı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ünal Karaman: "İşimiz çok zor"
Okan Buruk: "Türk takımlarını güçlendirecek bir galibiyet aldık"
30 Ekim okullar tatil mi olacak son açıklama MEB
Göksel Gümüşdağ: "Herkesin birinci, ikinci çıkma şansı bile var"
Müge Anlı canlı yayında vahşice öldürülen Gülümser Bulut'un Adli Tıp Raporu
Kısa boylu kadınlar nasıl giyinmeli pantolon etek elbise ve ayakkabı seçimleri
Adana'da terör operasyonu
Allah'ın yüzüne bakmayacağı 3 kişi kimdir büyük günahlar neler