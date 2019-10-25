SPOR

Ünal Karaman: "İşimiz çok zor"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Krasnodar mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada bordo-mavili takımın sahaya her maçı kazanmak için çıktığını belirterek, gruptaki şanslarının zorlaştığını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda Trabzonspor, sahasında Rus ekibi Krasnodar'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kaybettikleri için üzgün olduğunu belirten Karaman, “Oyuncularımın oyunun büyük bir bölümünde arzu edilen oyun isteği ve mücadele gayreti, sonuca takılmaksızın bizi mutlu etti. Saha içerisinde mücadele eden bir oyuncu grubu vardı. Takdir edersiniz ki, bu tür müsabakalarda anlık pozisyonlar sonucu belirliyor. Küçük dokunuşlar, paslar, yapacağınız bir şut maçın hikayesini belirliyor. Oyuncularımın yeteneği içerisinde detaylar haricinde saha içerisindeki mücadelesinden yeterince memnunum ama sonuç bizim memnun etmedi. Kazanmayı isterdik ama olmadı” dedi.

Basın mensuplarının grupta oynanacak gelecek maçlar üzerine yönelttiği soruya ise Ünal Karaman, “Zorlu rakiplerle oynuyorsunuz. Üç tane rakibiniz var. Üç tane rakibiniz de sizin üstünüzdeki torbadan gelmişler. Bir kere bu gerçeğin adını koyalım. Krasnodar 100 - 150 milyon Euro arasında bir bütçeye sahip bir takım. Onlar da kendileri için kazanma gayretindeler. Hayal satmanın anlamı yok. Biz kazanmak için oynayacağız ama işimizin zorluğunu bileceğiz. Trabzonspor hangi müsabakayı nerede oynarsa oynasın mücadele ederi gayret gösterir. Biz oynayacağımız bütün müsabakalarda aynı gayreti göstereceğiz. Sonuç ne olur hep birlikte göreceğiz ama bu takımların oynayacağı müsabakaları dikkate aldığımıza işimizin zor olduğunu söyleyebilirim. Bugünkü müsabakayı kazanmış olsaydık hemen hemen rakibimizi saf dışı bırakmış olacaktık. Basel’in Getafe’yi yenmesi de dikkate alındığında ister istemez Krasnodar da havaya girdi. Onlar da yarışın içerisinde ortak olacak. Bizim oynadığımız hiçbir müsabakada mağlup olmadan kazanmamız ve sonra rakiplerimizin durumuna bakmak gerekiyor. Deplasmanda oynayacağımız ilk müsabaka grupta mutlak kazanılması gereken müsabaka olarak gözüküyor. Onun gayreti içerisinde olacağız” diyerek yanıt verdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den terörist Mazlum Kobani'yi istedi
Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidişi riske giriyor
Ankara'da FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 39 kişiye gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan skandal mektubu yanında götürüp Trump'a gösterecek
Selahattin Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'li Fatma Kurtulan arasında olay kavga
UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Okan Buruk: "Türk takımlarını güçlendirecek bir galibiyet aldık"
Göksel Gümüşdağ: "Herkesin birinci, ikinci çıkma şansı bile var"
ATV Müge Anlı Tatlı Sert'e karısını öldürdüğünü itiraf etti skandal ifadesi ortaya çıktı
Müge Anlı canlı yayında vahşice öldürülen Gülümser Bulut'un Adli Tıp Raporu
Adana'da terör operasyonu
Yusuf Güney kaç yaşında Ebru Polat fena saydırdı uçak olayı bomba!
Hamam böceklerini öldürmek isterken bahçesini böyle havaya uçurdu
Ebru Polat kimdir yaşı kaç Yusuf Güney ile bilet krizi çıktı