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Adana'da terör operasyonu

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu, örgüt adına eylem arayışında bulundukları ve bu amaçla keşif çalışması yaptıkları, örgüte eleman kazandırdığı ve örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu değerlendirilen 9 şüphelinin adresleri tespit edildi.

Ekipler, şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi.

Koç başıyla kapıları kırarak evlere giren ekipler, buralarda yaptıkları aramalarda bazı dijital materyallere el koydu.

Operasyonda gözaltına alınan biri Suriye uyruklu 9 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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