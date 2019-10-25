MEDYA

Savaşçı 79. bölüm 2. fragmanı

Savaşçı dizisi 79. yeni bölümüyle 27 Ekim 2019 Pazar akşamı FOX'ta olacak. Savaşçı'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Savaşçı 79. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Savaşçı'nın yeni bölümünde neler olacak? Savaşçı 27 Ekim 2019 Pazar akşamı FOX'ta...

Özel Kuvvetler Komutanlığı’na, kamuoyunda bilinen adıyla Bordo Bereliler'e mensup bir timin destansı hikayesini anlatan Savaşçı, bir dönem Bordo Bereliler’in seçkin birliklerinden olan ünlü Kılıç Timi, komutanları Albay Halil İbrahim Kopuz ve Yüzbaşı Kağan Bozok’un hapisten çıkıp tekrar timi toplamaları ve göreve dönüşleriyle başlar.

Üstün beceri, görev duygusu ve sonsuz vatan sevgisiyle Kılıç Timi, ülkenin ihtiyaç duyduğu her noktada görev alacak, Türkiye’nin sıkılmış yumruğu, bükülmez bileği olacaktır. Aşklarını, özlemlerini, yaşadıkları türlü zorlukları omuzlarında taşıyan bu genç adamlar, kendilerini adadıkları vatan için her şeylerini fedaya hazırdırlar.

Çünkü onlar için “Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır..!

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Akdeniz'de korkutan deprem! İşte şiddeti
Erdoğan'dan Merkez Bankası'na faiz uyarısı
Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili ilk kez konuştu
Van'da askerleri taşıyan midibüs devrildi 26 yaralı
Trabzonspor Krasnodar UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti
Başakşehir Wolfsberger UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Elimi Bırakma 51. bölüm 2. fragmanı
Benim Tatlı Yalanım 19. bölüm 2. fragmanı
2. yargı paketi kimleri kapsıyor 24 Ekim son haberler geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump benimle olan münasebetlerinde samimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'da beraberiz
Demet Özdemir değilmiş! Can Yaman ve Aslışah Alkoçlar'la yine yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Mazlum kod adlı şahsı bize teslim etmesi lazım
Şehit babasından HDP'li Sezai Temelli'ye tepki