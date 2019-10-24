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Eklenme Tarihi:
24.10.2019 22:18
Güncellenme: 24.10.2019 23:34
60 saniyede bugün (24 Ekim 2019)
Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...
Anadolu Ajansı
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24 Ekim 2017 Perşembe; Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...
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