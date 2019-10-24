POLİTİKA

Ömer Çelik Kemal Kılıçdaroğlu'nu bombaladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği nezaketsiz mektubun 'yok' hükmünde olduğunu söylerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da bombaladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'deki güvenli bölge mutabakatları ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları...

- (Soçi Mutabakatı) Barış Pınarı Harekatı'nın stratejik amaçlarına ulaşmasının son merhalesini teşkil etmiştir. Böylece Suriye topraklarında milli güvenliğimize yönelik oluşturulmaya çalışılan tehdit organizasyonu ve ayrılıkçı gündemlerin boşa çıkarılması bu son merhaleyle tamamlanmıştır.

''30 kilometrelik alanda artık terör unsurları bulunmayacak''

- Türkiye geçmişte yapılmış hatalarını önleyerek terörle mücadele konusunda ilkesel tutumunu sürdürmüştür. Türkiye-Suriye sınırında 30 kilometrelik alanda artık terör unsurları bulunmayacak. Türkiye'nin diplomatik zafer tüm dünya tarafından kabul edildi. Kaybeden terör örgütüdür. DEAŞ terör örgütüne karşı en güçlü mücadeleyi veren Türkiye, YPY'ye karşı da aynı kararlılığı göstermiştir. 

''Saygı sınırlarını aşan her mesaj yok hükmündedir''

- Bu operasyon başladığında işgal gücü olduğumuzdan bahseden, kara propagandaya imza atanlar bir kere daha mahcup olmuşlardır. Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik saygı sınırlarını aşan her mesaj yok hükmündedir. CHP Genel Başkanı bu başarılı süreçte Türkiye'nin yanında olmamıştır. Cumhurbaşkanlığı makamına dönük olarak dünyanın neresinden gelirse gelsin saygı sınırlarını aşan her mesaj yok hükmündedir. Cumhurbaşkanımız 'Bu mektubu unutmadık gereken şekilde gereken zamanda karşılığı verilecektir' demiştir.

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