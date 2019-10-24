Resulayn'da hastane altında tünel bulundu
Barış Pınarı Harekatı'nda kurtarılan Resulayn'da, terörist faaliyetler için kullandıkları hastanenin altına tünel kazdıkları ortaya çıkarıldı.
Terör örgütü YPG/PKK'nın, Barış Pınarı Harekatı'nda kurtarılan Resulayn'da, terörist faaliyetler için kullandıkları hastanenin altına tünel kazdıkları ortaya çıkarıldı. Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Resulayn’da teröristlerin kullandığı hastanenin altına kazılmış tünelleri görüntülendi.