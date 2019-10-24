Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kapıları açarız dediğim zaman tutuşuyorlar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde Avrupa Birliği'ne sert tepki göstererek "AB'nin sonu bu samimiyetsizliği ve iki yüzlülüğü yüzünden gelecektir. Bu gidiş iyi değil." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Yeni kaymakamlarımıza görev yerlerinde ve tüm meslek hayatlarında başarılar diliyorum. Kaymakam ifadesi yönetim sistemimizde temel devlet görevlerinden biridir. Kaymakam anayasamıza göre ilçelerde cumhurbaşkanı adına görev yapan en yüksek devlet görevlisidir. Kaymakamlık müessesi de Osmanlı Devleti'nden devralınmıştır.

Kaymakamlarımız bekar veya evli şoförün yanına oturmalı kamyonete erzak mı koyacak kışın kömür mü koyacak hepsini yüklemeli ev ev dolaşmalı. Kapıyı çalmalı veya içeriden gelen sese kulak vermeli. Kim geldi dendiğinde de kaymakam demeli. Kaymakam hemen kolileri veya kömürü odunu oraya indiri vermeli. Bununla siz cumhurbaşkanınızın orada gören gözü duyan kulağı olmalısınız.

AB'ye: Tutuşmayın vakti saati gelince bu kapılar açılır

Güvenli bölge bizim gündemimize bugün girmedi Obama'nın döneminde girdi. O zaman tüm dünya liderlerine söyledim. Ülkeme yönelik milyonlarca insan iltica ediyor. Bunu nereye kadar kaldıracağız? Gelin elinizi taşın altına sokun dedik hepsi lafta kaldı. Dünyada hiçbir ülke sizin bu yaptığınızı yapmadı dediler. Bal bala demekle ağız tatlanmıyor. Balı getir de bir yiyelim. Dün Avrupa Parlamentosu Suriye'de uçuşa yasak bölge teklifi yapıyor. Oluk oluk kanın aktığı o günlerde kimse bu teklife dönüp bakmamıştı. Şimdi birden bu tür konular akla geliyor.

AB'nin sonu iki yüzlülüğü yüzünden gelecek

AB'nin sonu bu samimiyetsizliği ve iki yüzlülüğü yüzünden gelecektir. Bu gidiş iyi değil. Brexit bunlar durup dururken olmadı. Kapıları açarız dediğim zaman tutuşuyorlar. Tutuşmayın vakti saati gelince bu kapılar da açılır. Hadi bakalım yüz binleri bir de siz ağırlayın. Paranız var güçlüsünüz Yunanistan'a 100 kişi gidince bizi telefonla arıyorsunuz. Burada 4 milyon var. Kararlıyız.

Yedi düvel saldırıyor

Uluslararası bir mücadelenin içindeyiz. Yedi düvel saldırıyor yedi düvele karşı dimdik ayakta duruyoruz durmaya devam edeceğiz. Bağıranlar konuşanlar bunların hiçbirinin sınırı var mı? Yok. 911 kilometre sınırı olan Türkiye olarak eğer taciz ediliyorsak buna karşı sessiz kalamayız duramayız. Gereken neyse onu yapmaya mecburuz. Yaptık yapıyoruz ve yapacağız.