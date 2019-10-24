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Yeni ay etkisi kötü! Hande Kazanova'dan yeni haftanın burç yorumları

Hande Kazanova önümüzdeki hafta burçları etkileyecek noktalara dikkat çekti. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor?

Bu pazartesi sabah saatlerinde Akrep Burcu'nda bir Yeniay gerçekleşecek. Bu Yeniay Güneş-Uranüs karşıtlığı ile meydana gelecek. Gerginliklere, karşı karşıya gelmelere aynı zamanda kafamıza göre hareket etmeye karşı özen göstermeliyiz.

Birkaç gün sonra Merkür, Akrep Burcu'nda gerilemeye başlayacak. Eski konu ve olaylarla fazlasıyla uğraşmak durumunda kalabiliriz. Birkaç hafta boyunca iletişimimizde sıkıntı ve sorunlara açık olacağız.

Hande Kazanova 28 Ekim- 3 Kasım haftasında sizleri nelerin beklediğini açıkladı. Burcunuzun ayrıntılı yorumu da var... 

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