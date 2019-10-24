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Esenyurt'ta meyve yüklü kamyon gişelere böyle çarptı

İSTANBUL Esenyurt'ta meyve yüklü kamyonun gişelere çarpma anı kameraya yansıdı

Kaza saat 10.00 sıralarında  D100 Karayolu Haramidere istikameti Avcılar gişelerde meydana geldi. Meyve yüklü kamyonun sürücüsü Kadir Çavdır (25) gişelere geldiğinde HGS ve OGS geçiş noktasının ortasındaki beton bariyerlere çarptı. Feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada Çavdır yaralandı. Sürücü itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aracın ve yola saçılan meyvelerin kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı

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