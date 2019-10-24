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Guido Senia ile sarmaş dolaş poz veren Şeyma Subaşı ailesinden gelen tepkileri anlattı

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Guido Senia ile sarmaş dolaş fotoğraflarını paylaşmasıyla ilgili ailesinin "Bu kadarına gerek var mı?" diyerek tepki gösterdiğini söyledi.

Şeyma Subaşı, yakın arkadaşı Cihan Şensözlü'nün YouTube kanalı üzerinden yayın yaptığı programına konuk oldu. 15 gün önce bir süredir aşk yaşadığı İtalyan Guido Senia ile sarmaş dolaş pozlarını paylaşan Şeyma Subaşı'na ailesinden gelen tepkileri de ilk kez anlattı.

SEVGİLİSİYLE SARMAŞ DOLAŞ POZLARINI PAYLAŞTI
Acun Ilıcalı'dan tek celsede boşandıktan bir süre sonra ünlü DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Subaşı, 10 Ekim'de sevgilisiyle aşk dolu pozlarını paylaştı. Bir kız annesi olan Subaşı'nın cesur pozları ise bazı kişiler tarafından topa tutuldu. Şeyma ise katıldığı programda gelen yorumları kesinlikle okumadığını, yorum okumak için harcayacağı zamanı spora ayırdığını söyledi.

Paylaştığı fotoğraf sonrası yakın çevresi ve ailesinden gelen tepkileri paylaşan Şeyma Subaşı şunları söyledi: "Instagram'da 'aa güzelmiş paylaş gitsin' diyerek paylaşıyorum ve bunun matematiğini yapan bir insan değilim. Yapmayalım, bu yüzden bazı yanlış anlaşılmalara sebebiyet oldum. Hala bunu törpülemiş değilim bu benim suçum.

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