Hadise'den doğum gününde mezdeke performans

Ünlü şarkıcı Hadise, 34. yaşını sürpriz bir partiyle kutladı. Arkadaşlarıyla akşam yemeğinde buluşup pasta kesen ünlü popçu, geceden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Bu kutlamadan sonra arkadaşları tarafından 2. bir doğum günü partisi yapıldı. Bu partide de mezdeke oynayan Hadise o anlar Instagram hesabından paylaştı.

Instagram hesabından doğum günü fotoğraflarını ve videolarını paylaşan Hadise, mezdeke müziği eşliğinde oynadığı anlara da yer verdi. Hadise doğum gününü kutlayan hayranlarına, "İyi ki varsınız, siz olmadan olmaz biliyorsunuz" deyip teşekkür etti.