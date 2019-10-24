SPOR

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a çağrı!

Rıdvan Dilmen, Sivasspor maçında 2 gol atan ve Real Madrid'e karşı birçok gol pozisyonuna giren Florin Andone'nin bonservisinin mutlaka alınması gerektiğini söyleyerek Galatasaray yönetimine çağrıda bulundu.

Deneyimli futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan Sporun Not Defteri programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''Ne yapıp edip bonservisini alsınlar''

Dilmen, "Andone'yi çok beğendim. Galatasaray, ne yapıp edip bonservisini alsın. İlk maçta da çok beğenmiştim, çok değerli bir oyuncu. Galatasaray'a yakışır bir oyuncu diye düşünüyorum. Ayrıca ülkemizde gol krallığına aday olacağını düşünüyorum. Falcao döndüğünde çift santrfora dönülmek zorunda kalınabilir. Andone bence ligimizin iyi santrforlarından bir tanesi." ifadelerini kullandı.

''Keşke özür dilese Belhanda''

Real Madrid maçında Belhanda'yı beğenmediğini dile getiren Dilmen,  "Belhanda'yı ben beğenmedim maçta. Ancak olaya iki türlü bakmamız gerekiyor; Galatasaray taraftarının da Belhanda'nın da hatası var. Taraftar ve teknik ekip eliyle bu iş düzeltilmelidir. Mutlaka transfer döneminde değerlendirilecektir. Çünkü taraftarla oyuncu arasında kopukluk olduğu zaman toparlamak zor oluyor. Keşke özür dilese Belhanda, o zaman Galatasaray taraftarı elini uzatacaktır. Uzatmazsa da kulüp kaybedecektir." diye konuştu.

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