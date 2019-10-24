Kuruluş Osman'ın ikinci tanıtım fragmanı yayınlandı
TRT 1 ekranlarında geçen sezon ekranlara veda eden Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde başlayacak olan Kuruluş Osman'ın ikinci tanıtım fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Kuruluş Osman'ın başrolünde başarılı oyuncu Burak Özçivit yer alacak.
Engin Altan Düzyatan'ın başrolünü oynadığı Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olarak çekilen ATV ekranında çok yakında başlayacak olan Kuruluş Osman dizisinin ikinci tanıtım fragmanı yayınlandı.
Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Kuruluş Osman ikinci tanıtım fragmanı videosu izleyicilerle buluşturdu.