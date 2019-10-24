Kuruluş Osman'ın ikinci tanıtım fragmanı yayınlandı

Engin Altan Düzyatan'ın başrolünü oynadığı Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olarak çekilen ATV ekranında çok yakında başlayacak olan Kuruluş Osman dizisinin ikinci tanıtım fragmanı yayınlandı.

Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Kuruluş Osman ikinci tanıtım fragmanı videosu izleyicilerle buluşturdu.