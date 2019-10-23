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FETÖ'cü terörist Enes Kanter'den alçak sözler

Teröristbaşı Fetullah Gülen için, "Babam" diyen firari FETÖ’cü terörist Enes Kanter, asılsız iddialarla Türkiye aleyhinde küstah açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.

Firari FETÖ’cülere ekranlarını açan CNN, bu kez de Fetö'cü terörist Enes Kanter’i konuk etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Hitler' benzetmesi yapan terörist Kanter, Türkiye'ye yönelik iftira ve yalanlarını sürdürerek, "Suriye'de bebekleri öldürüyorlar. DEAŞ ile birlikte çalışıyorlar. İşgali durdurmalılar" ifadelerini kullandı.

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