YEREL

Karabük’te 5 metre yükseklikten atlayan kişi ağır yaralandı

KARABÜK’te bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle 5 metre yükseklikten atlayarak ağır yaralandı. O anlar başka bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

KARABÜK 100. Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Yusuf Y. (23) isimli genç, henüz bilinmeyen bir nedenle bir sitenin boşluğuna koşarak atladı.

Yaklaşık 5 metre yükseklikten atlayarak canına kıymak isteyen genç ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken tedavisi sürüyor.

5 metre yükseklikten böyle atladı

23 yaşındaki gencin atlama görüntüleri ise başka bir apartmanın güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

Görüntülerde Yusuf Y., atlayacağı yerde yaklaşık 5 dakika boyunca keşif yaptığı görülüyor.

İki sefer yüksekliği kontrol eden genç, çevredekilerin bakışları arasında koşarak tellerin üzerinden uçarak 5 metre yükseklikten bir sitenin bahçesine atlıyor.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar daha da düşer mi? MB'nin faiz silahı gündemde
ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması talimatı
2020’de pilotlar hem havayolunda hem F-16’da uçmaya başlayacak
FETÖ'nün sözde üst yöneticisinin kızı yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğünden Tuncay Özkan açıklaması
Mehmet Metiner'i canlı yayında çıldırtan sözler!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bursa Valiliğinden toplu balık ölümleriyle ilgili açıklama
Manisa'da bir kişi çatıda havalandırma boşluğu açıp kenevir yetiştirmiş
İlker İnanoğlu 30 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı Annebel'in cesur pozları olay
Antalya'da fuhuş çetesi operasyonunda 6 tutuklama
60 saniyede bugün (23 Ekim 2019)
İşte Benim Stilim kızı Yağmur Taktaş'ın edep sınırlarını zorlayan pozları
AK Partili Mahir Ünal "Başarının bir tadını çıkaralım"
İcra müdürlüğü sınavı başvuru ekranı açılıyor 2019 sınav ne zaman?