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Antalya'da fuhuş çetesi operasyonunda 6 tutuklama

ANTALYA’nın Alanya ilçesinde polisin fuhuş çetesine düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2’si küçük yaşta 4’ü kadın olmak üzere 6 kişi tutuklandı.

ANTALYA Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ‘insan ticareti yapmak, bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek, yer temini, çocukları fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek’ suçları kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası ilçedeki belirledikleri adreslere baskın düzenledi. Baskınlarda A.S. (17) A.K. (17), Necla N.N. (19), Zeynep I. isimli kadın ile (20), Emre Y. (21) ve İbrahim D. (22) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin kendi aralarında da para karşılığı fuhuşsa aracılık ettiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4’ü kadın 6 şüpheli 7 saat süren sorgularının ardından sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Oğuzhan O. isimli şüphelinin de cezaevinde tutuklu bulunduğu ortaya çıktı.

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