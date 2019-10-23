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Konya'daki kazalar şehir polis kameralarında

KONYA'da meydana gelen trafik kazaları şehir polis kameralarınca anbean görüntülendi. Kavşaklarda meydana gelen kazaların ise kırmızı ışık ihlalinden kaynaklandığı görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehir merkezinde yaşanan bazı trafik kazaları şehir polis kameralarına yansıdı. Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kayıt altına alınan görüntülerde, Karatay ilçesi Fetih Caddesi ile Sedirler Caddesi kavşağında kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobilin başka bir araçla çarpma anı görülüyor.
Şehir polis kamerasına yansıyan başka bir görüntüde ise merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Ulaşbaba Caddesi ile Ankara Caddesi kavşağında otomobilin kırmızı ışık ihlali yapması sonucu iki motosikletliye çarpma anı yer alıyor.
Kent merkezindeki kameralara yansıyan farklı bir görüntüde ise Karatay ilçesinde seyir halinde olan trafik akışı ve kırmızı ışığı fark etmeyen bir sürücüsünün ışık ihlali yapması sonucu başka bir araçla çarpışması görülüyor.
Yetkililer, kazaların takip mesafesi, kırmızı ışık ihlalleri ve aşırı hız gibi hatalardan kaynaklandığına dikkati çekerek, sürücü ve yayaları can, mal güvenliği için dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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