DÜNYA

Avrupa Parlamentosu'nda skandal hareket! Çikolata kutusu fırlattı

Avrupa Parlamentosu'nun aşırı sağcı İtalyan üyesi Angelo Ciocca, Türk parlamenterlerin getirdiği çikolata kutusunu yere fırlatarak Türkiye'nin Suriye operasyonuna tepki gösterdi.

İtalya'da aşırı sağcı parti politikacı Matteo Salvini'nin partisinden olan Angelo Ciocca AB ve göçmen karşıtı eylemleriyle biliniyor.

Oturumda Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonunu eleştiren Ciocca, Türk parlamenterlerin daha önceki ziyaretinde getirdikleri çikolata kutusunu alarak genel kurul salonunda yere fırlattı.

Ciocca, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yaşayan sivillerin üzerine bomba yağdırdığını iddia etti. Ciocca ayrıca, "Eli kanlı olanlardan ve terörü destekleyenlerden hediye kabul etmiyoruz." dedi.

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