SPOR

Serdar Ali Çelikler "Amatör kulüpler kapatılsın"

Kırmızı Çizgi Fitbol programında konuşan Serdar Ali Çelikler, ''Amatör branşlar konusunda bir spor adamı olarak çok üzgünüm ama kapatılması lazım. Çünkü gelir futboldan.'' dedi.

Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık'ın yorumlarıyla renk kattığı 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında kulüplerin amatör branşlara verdiği paraların boşuna gittiği şeklinde görüş bildirildi.

''Ciddi mali külfeti var''
Candaş Tolga Işık, “Beşiktaş TV’nin kapatılmasıyla ilgili en büyük desteği Ahmet ağabeyden almıştım. Beşiktaş Dergisi’ni kapatırken yönetim kurulu ayak sürüyordu, ben işi mantalitesini anlattığımda Ahmet Ağabey, ‘Doğru, bu Beşiktaş’ın parasını gereksiz yere harcamaktır. Aynen yürü oğlum, arkandayız’ diyen adamlardan biridir. Hepimiz istiyoruz ki bu şubeler var olsun, yaşasın ama işin diğer tarafında ciddi bir mali külfeti var ve kulüpler bunun altından kalkamıyor.'' dedi.

''Üzgünüm ama kapatılması lazım''
Amatör kulüplerin kapatılması gerektiğini ifade eden Serdar Ali çelikler, Şampiyon olan veya ilk üçteki bir takımın 50 bin kişilik statta yıllık geliri 80 - 100 milyon Euro'dur. Çok büyük bir paradır. Bizim gelirimize Frankfurt başkanı bayılır. Kulüpleri batıran iki şey var. Geçmiş borçların faizi. Sürekli gelir getirmeyen yerlere yatırım. Amatör branşlar konusunda bir spor adamı olarak çok üzgünüm ama kapatılması lazım. Çünkü gelir futboldan. Kimse hentbol şampiyonluğundan sokağa çıkmıyor. kimse çocuğunun ismini basketbol ismi olarak koymuyor. Niye Sergen koyuyor adam? Vardır bir iki tane ama demek istediğim başka bir şey. Bir daha borç yapmamanın iki yolu var. İsrafı ve soygunu engelleyeceksin. Yine amatöre para vermeyeceksin. Çünkü amatöre verdiğin parayı sobaya atıyorsun.'' şeklinde konuştu.

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