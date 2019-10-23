Ev, eşya ve maaş teklif ettiler! Yardıma muhtaç yaşlı teyzenin yanıtı ibretlik

Sosyal medya platformu Twitter'de paylaşılan görüntülerde devlet görevlisinin kendisine ev teklifi yaptığı kadının tepkisi bir anda gündem oldu. Yaşlı kadın "Geçen sene sana ev yapmak istedik, sen istemedin. Niye istemedin? " sorusuna "İstemedim. Hükümetin hakkını üstüme geçirmiyeceğim. Yarın ölürken ölemem ben hesabı zor olur." cevabını verdi.

Durumunun iyi olmadığı ortada olan yaşlı kadına yetkililer yoksulluk maaşı da bağlamak istedi. Ancak yaşlı kadın 'elim sağ, elim sağ benim ihtiyacım yok' diyerek bu maaşı da geri çevirdi. Evine kanepe eşya alalım teklifini de geri çeviren yaşlı kadın 'devletin bir şeyini istemiyorum. Ben bir boğazıma bakarım. Olmayan komşulara alın' dedi. İşte sosyal medyada viral olan o kadın: