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Alkollü turistin motosikletle ölüm yolculuğu kamerada

Antalya'da alkollü olarak motosiklet kullanan Belçikalı turistin tehlikeli yolculuğu kameralara saniye saniye yansıdı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde alkollü olarak bindiği motosikletten düşen 79 yaşındaki Belçikalı turist, vatandaşların yardımıyla düştüğü yerden kalkarak yoluna devam etti. Motosikletle tehlikeli ve uzun bir yolculuğun ardından Side’de kaldığı sitenin önüne gelen ve yeniden düşen Belçikalı, site sakinlerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede tetkikler yapılan Florentinus Ludovicus Vanachter’in aşırı derecede alkollü olduğu, ayrıca beyninde dolaşım bozukluğu olduğu belirlendi.

Olay Manavgat Çevreyolu Sorgun-Otogar köprülü kavşağında yaşandı. Asfalt çalışması nedeniyle trafiğin yan yola verildiği esnada araçlar arasında bir motosiklet sürücüsü aniden yere yığıldı. Arkasındaki araçların durması büyük bir faciayı önlerken, yol kenarında bulunan vatandaşlar yaşlı adamı ve motosikletini yerden kaldırarak kendisine yardımcı oldu. Vatandaşların verdiği suyu içen yaşlı adam, vatandaşların ısrarına rağmen sağlık yardımını kabul etmedi. Motosikletine binen yaşlı adam, zikzaklar çizerek yoluna devam ederken, diğer araç sürücüleri için tehlike oluşturdu.
Uzun ve tehlikeli bir yolculuğun ardından Side Mahallesi Kemer mevkiinde bulunan ve çoğunluğu yabancıların ikamet ettiği sitenin önüne gelen yaşlı adam, aniden yere yığılıp kaldı. Yaşlı adama ilk müdahale site sakinleri ve sitede ikamet etmekte olan bir doktor tarafından yapıldı. Yaşlı adam olay yerine çağrılan ambulans ile Side’de bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.
Hastanede yapılan tetkiklerde yaşlı adamın 228 promil alkollü olduğu ayrıca beyninde dolaşım bozukluğu olduğu belirlendi. Yaşlı adam yapılan müdahale ve tetkiklerin ardından taburcu edildi.

Site sakinleri 79 yaşındaki Florentinus Ludovicus Vanachter isimli Belçikalı’nın sitedeki dairesinde yalnız yaşadığını ve sürekli alkol aldığını dile getirdiler.

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