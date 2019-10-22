Rusya ile güvenli bölge mutabakatı (Kamışlı neden hariç tutuldu?)

10 maddelik mutabakat metnine göre YPG unsurları ve silahları 150 saat içinde 30 km’nin dışına çıkarılacak, aynı saat itibarıyla mevcut Barış Pınarı Harekat alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 km derinlikte Kamışlı şehri hariç Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacak. Görüşmeyi Soçi'de takip eden Mete Çubukçu, mutabakatın ayrıntılarını ve Kamışlı'nın neden hariç tutulduğunu canlı yayında aktardı.