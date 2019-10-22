POLİTİKA

Rusya ile güvenli bölge mutabakatı (Kamışlı neden hariç tutuldu?)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'de Rusya lideri Vladimir Putin'le bir araya geldi. İki lider arasında 6 saat 20 dakika süren görüşmenin ardından Türkiye ve Rusya'nın Suriye'deki güvenli bölge konusunda mutabakata vardığı açıklandı.

10 maddelik mutabakat metnine göre YPG unsurları ve silahları 150 saat içinde 30 km’nin dışına çıkarılacak, aynı saat itibarıyla mevcut Barış Pınarı Harekat alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 km derinlikte Kamışlı şehri hariç Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacak. Görüşmeyi Soçi'de takip eden Mete Çubukçu, mutabakatın ayrıntılarını ve Kamışlı'nın neden hariç tutulduğunu canlı yayında aktardı.

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