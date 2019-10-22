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Sivas'ta öğrenciler arasında bıçaklı kavga 1 ölü 1 yaralı

SİVAS'ta lise öğrencisi E.A. (16) ile arkadaşı Ö.A. (16), parkta kavga ettiği liseli B.K. (17) tarafından bıçaklandı. Kalbine bıçak darbesi alan E.A., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, hafif yaralı Ö.A. ise tedaviye alındı. Olay sonrası kaçan B.K.'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

SİVAS'ta öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kentteki bir lisede eğitim gören öğrenciler arasında Akdeğirmen Mahallesi Ethembey Parkı'nda bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.K., üzerindeki bıçakla E.A. (16) ve Ö.A.'yı (16) yaraladı.

Göğsünden yaralanan E.A., ambulansla kaldırıldığı Numune Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kolundan yaralanan Ö.A., ayakta tedavi edildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli B.K.'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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